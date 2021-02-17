由於氣象局預測未來西半部降雨情況依舊偏少，旱災中央指揮中心17日開會決議，25日起新竹、苗栗、台中等縣市工業用水大戶節水需提升至11%，嘉義及台南地區水情燈號同樣也在25日起進入二階限水橙燈，工業需節水7%、游泳池等非工業用水節水10%。

經濟部長王美花表示，雖然近期日鋒面通過，各水庫集水區降雨約20~40毫米，對水情稍有幫助但仍相當嚴峻，依氣象局降雨預估2、3月可能偏少，4~6月偏少至正常，惟不確定性高，除目前持續積極趕辦各項抗旱水源陸續提前完成投入救旱穩定水情外，另將新竹、苗栗及臺中地區已實施減量供水的節水率再提升，其中工業用水戶由7%提升至11%，至於嘉義及臺南地區減量供水以工業用水戶節水7%及非工業用水戶節水10%，並視後續水情變化逐步提升。

經濟部指出，去年西部地區整體降雨偏少，統計6月迄今新竹到嘉義地區水庫集水區累積降雨量為歷史紀錄最低，水利署從7月起提前部署開始啟動各項節水應變作為，並透過區域供水調度維持公共系統供水，以南部地區為例，於高屏溪川流量充足時，由高雄支援臺南每日最大20萬噸，近期高屏溪川流量下降時，透過超前部署於去年11月阿公店水庫設置臨時擋水堤增加約300萬噸蓄水容量及啟動前瞻計畫區域地下水、伏流水等備援，尚能維持目前高雄地區水情穩定。

(工商 )