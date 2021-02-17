立法院長游錫堃今日表示，明天將召開朝野協商，討論新會期的開議日，若有共識，應該就是23日或26日開議，那總質詢將是26日或3月2日。

游錫堃指出，今年因國營事業預算案審議延宕，雖然上會期有加開臨時會，但還是來不及處理完，因此上月22日朝野協商後決定，國營事業預算案，將列為新會期優先處理的案子。

游錫堃說，以自己過去曾在行政院的經驗，如果國營事業的預算每年都拖延，就會按照去年預算執行，等同是「蕭規曹隨」，那國營事業的董事長、總經理都會很「涼快」，也不用去想新改革、新建設，反正沒預算，不做也無人責怪。

游錫堃認為，台灣國營事業眾多，預算龐大，對國家進步有很大影響，希望相關預算案能在3月就趕快來通過。

游錫堃也另表示，目前各項修憲案共有43件，已完成1讀的有38案，剩下5案沒意外的話也會到1讀，而各黨都有共識的是公民權下修至18歲。

游錫堃說，其實自己沒有特別喜好，都是站在中立的立場，但若各黨都有高度共識，那自己的立場就是讓此案通過。至於修憲委員會何時正式成立，也看各黨意見。

游錫堃回應，外界說，自己是推動國家正常化或涉及台灣主權性質等修憲案能否通過的關鍵，但進到國會1年以來，都遵守國會議長謹守中立的立場，沒有提過1案，也無參加黨務、派系活動。

(中時 )