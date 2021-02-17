穆丘娃今天比賽中的傷停引起爭議。（美聯社）

澳洲女網世界球后芭蒂（Ash Barty）想成為43年來第一位地主冠軍的夢想，今天在捷克女將穆丘娃（Karolina Muchova）拍下夢碎，原本首盤輕鬆拿下的芭蒂卻在後兩盤崩盤，最終6比1、3比6、2比6出局。

第一盤芭蒂只花24分鐘就收下第一盤，等於半隻腳跨進澳網女單4強，然而穆丘娃一次具爭議的傷停，改變了戰局。

第二盤當芭蒂破發、取得2比1領先後，穆丘娃表示身體不適，請防護員進場協助，這次傷停足足有15分鐘，這次暫停打亂了芭蒂的節奏，穆丘娃回到場上後表現則判若兩人，接下來11局搶了9局，讓芭蒂心碎步出球場。

穆丘娃這次傷停在推特引起討論，不少人認為她的行為很有問題，因為她看起來似乎身體沒有太大不適，賽後穆丘娃告訴主持人，她那次傷停不是為了身體問題而喊，她只是感覺快要輸球了，需要重新整理思緒，「第一盤結束時我整個迷失了，我的腦袋瘋狂旋轉，所以我申請傷停，這次暫停也幫了我。」

芭蒂表示：「當穆丘娃喊傷停時我沒聽到她說了什麼，這不是我的決定，既然是在規定下喊的，對手喊傷停的理由，對我來說不是我該在意的重點。」

(中時 )