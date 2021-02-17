知名速食店摩斯漢堡汐止店出現偷拍狼！一名男子去年5月趁無人注意，偷偷潛入女廁內，撬開天花板的通風口後放入針孔攝影機，之後透過手機遠端遙控鏡頭方向，調整成由上而下，全程竟偷拍女子如廁長達12小時，他當晚再度潛入女廁，欲拿取記憶卡時，被店員逮個正著，最後依妨害秘密罪被判拘役58日，可易科罰金。

判決書指出，該男子去年5月30日上午9點多，他趁餐廳沒人注意時，偷偷進入女廁內，因為他本身是從事維修業，對於拆卸作業很在行，他竟將女廁上頭的天花板抽風機通風口用螺絲起子撬開，再放入針孔攝影機後隨機離開，他之後透過手機遠端操作針孔式攝影機，將鏡頭由上往下偷拍生性如廁。

該男子偷拍了將近12小時，當天晚上10點多趁店家打烊前再偷偷回到現場，欲拿回攝影機，沒想到正當他準備拆卸天花板的抽風機外殼，準備拿記憶卡時，被店內的員工及時發現，並馬上報警。

檢察官在審理時李男坦承犯行，但檢方指出，由於偷拍畫面影像難以找出被害人，不過該男的偷拍行為已涉犯無故竊錄他人非公開身體隱私部位罪，予以起訴。士林地院以簡易判決處刑，依妨害秘密拘役58日，如易科罰金以新臺幣1000元折算1日；扣案針孔攝影機1台、記憶卡1張、螺絲起子1支、三星牌手機1支均沒收。

(中時新聞網)