刮刮樂獎號沒中千萬不要馬上丟掉！一名網友表示，刮開後都沒中幸運號碼，原本以為槓龜了，沒想到拿去彩券行給店員一刷，竟中了4500元，他才知道，原來除了幸運號碼以外，還要仔細看有沒有「鈔票符號」，貼文一出讓不少網友驚呆，原來遊戲規則還有暗藏機關，一不注意可能把大獎丟進水溝。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文指出，開工前買了一張300元的刮刮樂，結果刮開都沒中幸運號碼，本來以為完全沒中，還虧了300元，結果拿去店裡一刷，店員竟然說他中4500元。

網友PO出原本以為槓龜的刮刮樂彩票，沒想到因為上面的一個「鈔票符號」，讓他獲得4500元獎金。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

從照片中可見，原PO的彩券上寫著「任一個『您的號碼』對中『幸運號碼』，即得該號碼對應的獎額，頭獎有300萬元獎金，中獎機會高達15次」。此外，仔細看刮刮樂彩券上還寫著「刮出一個『一疊鈔票』符號，即得刮區內所有的獎額」。

經過了解，原來刮刮樂遊戲規則，除了對幸運號碼以外，還有一個神秘符號也要看，那就是若刮出「鈔票符號」的話，就可以獲得該區所有幸運號碼的全部獎金，讓原PO大表驚訝：「我也是第一次遇到」。

貼文曝光後，也讓不少網友驚呆，紛紛回應「原來還有這種的？」、「還以為只有對幸運號碼，原來還有暗藏機關」、「這也行啊？沒遇過這種的」、「刮刮樂真的是驚喜不斷」；不過也有網友懊惱表示，自己搞不好之前不小心錯過了不少大獎，怒喊「拳頭都硬了」。

刮刮樂怎麼挑？你不能不知道的小秘密

(中時新聞網)