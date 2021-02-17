見機車鑰匙未拔，男偷騎逃逸被埋伏警逮正著。

桃園市46歲林姓男子16日晚間23時，在龍潭趁其他民眾機車鑰匙未拔，騎往桃園逃逸。桃園警分局青溪派出所獲報，前往林男八德住處附近埋伏，順利將其逮捕。

警方表示，員警獲報後，積極調閱監視器，掌握嫌犯動向，於八德區永福街周邊埋守，於兩小時內成功將林姓嫌犯逮捕到案，全案依法移請偵辦。

(中時 )