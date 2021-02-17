見機車鑰匙未拔 桃園男偷騎逃逸被埋伏警逮正著 12:432021/02/17 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市46歲林姓男子16日晚間23時，在龍潭趁民眾機車鑰匙未拔，結果被警方埋伏逮捕。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 見機車鑰匙未拔，男偷騎逃逸被埋伏警逮正著。 訂閱影音： 中時新聞網 桃園市46歲林姓男子16日晚間23時，在龍潭趁其他民眾機車鑰匙未拔，騎往桃園逃逸。桃園警分局青溪派出所獲報，前往林男八德住處附近埋伏，順利將其逮捕。 警方表示，員警獲報後，積極調閱監視器，掌握嫌犯動向，於八德區永福街周邊埋守，於兩小時內成功將林姓嫌犯逮捕到案，全案依法移請偵辦。 男大生去漁光島玩無辜捲進殺人案 遭劫車三貼助逃亡 台南31歲男遭仇人持刀追殺 攔路人機車狂逃仍遭活活砍死 (中時 ) #機車鑰匙 #未拔 #獲報 #嫌犯 #逃逸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男遭追殺 攔便車逃命躲不過死劫 04:102021/02/17 社會新聞 東港18輛賓士車窗遭隨機砸毀 警花4小時逮榔頭砸車男 10:332021/02/16 社會 台中汽、機車擦撞 警研判疑汽車未依規定轉彎 10:302021/02/17 社會 永安漁港漁船起火 險燒連環船 04:102021/02/17 地方新聞 阿嬤給孫子的壓歲錢遭搶 高雄警北上逮人 11:372021/02/15 社會 仇人嘲笑變街頭追殺 台南安平命案 警逮3人主嫌仍在逃 10:132021/02/17 社會 對女說話口氣差 醉男遭痛打 04:102021/02/17 地方新聞 台南街頭命案 仇家砍殺開車來回輾 車頭燈留恐怖血掌印 10:592021/02/17 社會 男大生遊台南無辜捲街頭追殺 3貼助逃驚悚跳車畫面曝光 11:122021/02/17 社會 男工撬汐止摩斯天花板裝針孔 遠端遙控偷拍春光12hrs 12:492021/02/17 社會 台南男遭仇人砍殺 斷氣前求路人撥電話給妻子 未接通抱憾離世 23:292021/02/16 社會 社會熱門新聞 「台灣賭神」戴子郎傳除夕猝逝 精通算牌被200家賭場列黑名單 - 社會 摔香姊踢爐又摔香 大鬧鹿港天后宮 - 社會 公車禁止站立區遭夾傷 婦人提告求償150萬元 結果大逆轉 - 社會 工業風淪工地風？台東某飯店驚現廢墟感 網曝：已維持12年 - 社會 男工撬汐止摩斯天花板裝針孔 遠端遙控偷拍春光12hrs - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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