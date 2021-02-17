MSCI 2021年第1季季度調整，台灣成分股在新興市場部分新增1檔、刪除1檔，預計於2021年2月26日收盤後生效。金管會證期局17日指出，此次調整預估對台股的影響為流出約2.36億美元，折合新台幣約65億元（匯率27.58元），占外資持有市值僅約0.02％，影響甚微。

MSCI在2月10日公布最新季度權重調整，台股在本次MSCI調整權重中呈現兩降一持平，在「MSCI全球新興市場指數」權重由13.37％下調至13.27％，調降幅度為0.10個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.02％下調至14.91％，調降幅度為0.11個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重為1.83％，表現持平。

證期局指出，若以2019年12月追?MSCI指數的被動型新興市場基金總規模約2,360億美元估算，本次MSCI調整對台灣之影響為流出約2.36億美元，折合新台幣約65億元（匯率27.58），占外資持有市值僅約0.02％，影響甚微。

台股金牛年開紅盤，17日一開工就大漲395點跨越1萬6,000點大關；台積電股價上揚34元站上660元關卡。法人分析，主要是國際股市在台股春節封關期間普遍走揚並紛創歷史新高，在美掛牌的台積電ADR上漲近10％，讓台股出現補漲行情。

金管會主委黃天牧則在工商時報新春「大人物面對面」專訪時表示，過年期間雖然比平日輕鬆一些，但還是持續緊盯國際情勢變化，他指出，今年金管會陸續推出新的制度活絡市場。

包括今年六月會上路的冷門股造市機制；還有2021年第三季也會配合創新產業發展，在交易所推出創新板、櫃買中心推出戰略新板，因應中小企業、創新企業的發展，讓台灣多層次資本市場特質更顯現出來，預期這樣的板面會給資本市場更多投資機會。

(工商 )