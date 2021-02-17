華爾街日報引述知情人士透露，中國政府調查螞蟻集團股權結構後，發現很多「紅二代」均是螞蟻秘密投資者。

據報導，螞蟻很多投資者包括博裕資本等「紅二代」相關單位，博裕資本由江澤民孫子江志成創辦，江志成與馬雲交情甚深。博裕資本於2012年聯同中國投資公司、國家開發銀行和中信集團合組財團，集資71億美元，協助馬雲購回當時由雅虎（Yahoo）持有的阿里巴巴股份。該財團購入阿里約5％股份，其後阿里赴美上市，該財團因而賺取豐厚利潤。

信報報導，由於中國限制境外公司不能投資支付業務，香港公司博裕資本利用迂迴的方法投資螞蟻，博裕資本先在上海成立子公司博裕廣渠陶然投資管理合夥企業，由該子公司投資一家上海投資公司，再由該公司投資一家名為北京京管投資中心的私募基金，由後者負責投資螞蟻。

另一名螞蟻秘密投資者是賈慶林女婿李伯潭，北京昭德投資(Beijing Zhaode Investment Group)便是由其控制，昭德亦透過多層投資入股螞蟻。

消息人士指出，大陸國家主席習近平對螞蟻通過上市，向「紅二代」作出利益輸送並不關心，其關注的是透過螞蟻上市賺取豐厚利潤，拉闊貧富懸殊，削弱其滅貧措施。

(工商 )