民進黨經歷過2018年縣市長大選的慘敗後，在2020重新振作，贏下總統大選以及立院多數，台北市議員王世堅15日在政論節目中提到，接下來2022年的縣市長選舉，將是民進黨的「諾曼地登陸」，會提出一系列有吸引力的優秀人才，讓選民做判斷。

王世堅在政論節目「新聞面對面」中表示，2018年民進黨在縣市長選舉中大敗，失去了大部分的縣市，王世堅認為，「這是民進黨的敦克爾克大撤退」，但民進黨不會氣餒，將會在2022年進行「諾曼地登陸」，會提出一系列有吸引力的人選，給選民做判斷，更提出幾個名字，如林昶佐、林飛帆、林智堅、林右昌、陳時中等人，都是不錯的選項。

王世堅更提到，國民黨也有許多強力的人選，如台北市目前國民黨內呼聲最高可能就蔣萬安，但韓國瑜的影響力仍不容小覷，韓粉對韓國支持的狂熱，有如大旱之望雲霓。蔣萬安代表的是兩蔣後代、國民黨法統權貴的正統，而韓國瑜代表的是由下而上的庶民，當韓國瑜真出馬威脅到蔣萬安時，韓國瑜害怕被蔣萬安打成歷史罪人，這是韓國瑜所顧忌的。

但一年多前韓國瑜國民黨總統黨內初選，他已受盡那些由上而下的權貴菁英們揶揄霸凌，同樣地，韓國瑜害怕他本次初選又要再面臨一次。不過王世堅認為，韓在過年期間頻頻發聲，並且已經訂好過年後有公開行程，王世堅判斷，韓國瑜對於政治的野心仍未平息。

(中時新聞網)