高雄郭姓保母去年1月受雇蔡家擔任2個月大嬰兒的保母，沒想到郭女當蔡家保母短短3天就因為餵奶後讓蔡小弟趴睡，導致他溢奶窒息，雖然緊急做CPR急救，蔡小弟仍然回天乏術，高雄地檢署偵查終結後，依過失致死罪對郭女起訴。

起訴書指出，郭女領有專業保母證照，且多年來都從事照顧嬰幼兒工作，2019年1月11日郭女受蔡家委託擔任保母，照顧2個月大的蔡小弟，郭女接手第3天，以奶瓶餵食蔡小弟，並照程序幫他拍嗝後，抱著蔡小弟到房間的床上趴睡，郭女見蔡小弟熟睡後，便先行離開房間。

郭女1個半小時後回到房間查看蔡小弟時，發現他因為吐奶阻塞其呼吸道，當時蔡小弟臉部發白朝下，且已經沒有呼吸，雖然郭女緊急施作CPR，並立即送醫急救，但仍然不治。

雄檢認為，郭女是領有合格證照的保母，應該知道小男嬰喝完奶後獨處睡覺時仍有溢奶的風險，必須隨時注意嬰兒狀況，且她具有多年照顧嬰幼兒的經驗，因此認定郭女有所疏失，偵結後依過失致死罪起訴。

(中時 )