長榮(2603)公布1月營收達284.35億元，年增率達71.7％，創下歷史新高。亞系外資出具的報告指出，海運需求及運價可望延續到今年上半年，對長榮重申「買進」評等，目標價52元，還有54.3％的上漲空間。長榮今日隨大盤強勁反彈，漲幅超過5％。

亞系報告指出，從2012～2019年的元月走勢來看，單月平均成長率僅3％，但長榮繳出創新高成績，年增高過7成，主要原因是春節前的裝貨和港口嚴重壅塞造成的補貨潮，預期這波強勁需求一直持續到今年上半年。也預期長榮2020～2022年股東權益報酬率將達27.8％，高於過去的水準。

因港口壅塞，使得貨櫃短缺和運輸供需吃緊根據美國國家零售聯合會(National Retail Federation)預估，美國集裝箱進口在2021年第1季度年增26％，預期第2季度將年增18％，意味上半年的月營收都將有不錯表現。

內資法人也認為，近期運價受大陸春節工廠停工及返鄉影響，SCFI運價小幅下跌1.3％，然疫情下缺櫃、塞港、船期延誤造成供給吃緊的狀況仍然嚴重，加上大陸司機回到工作地點須隔離，缺工情況仍會持續一段時間，整體運價有望持續調升，推升貨櫃航商營收及獲利逐季走升。

(時報資訊)