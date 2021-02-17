受惠於終端客戶需求強勁，鋁電容廠—凱美(2375)、導電漿廠—勤凱(4760)、保護元件廠-聚鼎(6224)及富致(6642)1月合併營收同步登頂，其中勤凱1月合併營收1.35億元，為連續5個月創下單月歷史新高，今天4家公司盤中股價亦聯袂亮燈漲停。

遠距生活等終端應用及農曆年前備貨需求強勁，被動元件廠1月營收普遍表現亮眼，其中勤凱過去出貨主力為電容及電感導電漿，去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，受惠於MLCC、晶片電阻、Molding Choke等被動元件需求大增，連帶相關導電漿料出貨高成長，勤凱1月合併營收達1.35億元，年成長66.81%，連續5個月創下單月歷史新高。

在新產品部分，勤凱佈局半導體及LED封裝新市場，積極研發新奈米材料及石墨烯在EMI Shielding及散熱應用，期待開拓被動元件及太陽能以外市場應用。

勤凱表示，由於被動元件整體拉貨力道續強，預期今年電容、電感及電阻出貨量將持續成長，且佈局太陽能產業有成，出貨規模持續增加，目前訂單需求仍高，預計農曆春節將提前開工生產，以因應市場需求。

凱美1月合併營收為4.72億元，月增10.02%，年成長56.2%，創下單月歷史新高，凱美即將在2月併入旺詮，由於旺詮日前宣布農曆年後針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，隨著旺詮晶片電阻價格調漲，且今年春節員工留任率近70%，凱美預估，第1季業績將較去年同期顯著成長。

聚鼎1月合併營收為2.03億元，年成長59.08%，首度站上2億元，創下單月歷史新高。

聚鼎於2020年7月宣布斥資2600萬美元收購德商漢高集團(Hankel)旗下子公司TCLAD所有資產及業務，聚鼎於2月16日代子公司公告—向Henkel收購其TCLAD部門之資產及營業經美國外國投資委員會審查通過，預計於110年第2季進行交割。

聚鼎公告指出，合併TCLAD後，預計可達到乾式及濕式製程的技術互補及共同研發平台，取得客戶通路，切入新市場(如：國防航太供應鏈等)，提升競爭力及經營績效；如在交割整合後發揮綜效，對每股淨值及每股盈餘有正面影響。

(時報資訊)