MSCI明晟9日公布最新季度調整，台股在MSCI全球新興市場、亞洲（除日本外）指數權重再遭調降。不過，金管會預期，此次調整估使外資資金淨流出約2.36億美元（約新台幣65億元），占外資持有市值僅約0.02％，影響甚微。

在此次季度調整中，台股在MSCI全球市場指數權重維持1.83％不變，在MSCI全球新興市場指數權重調降0.1個百分點至13.27％，在MSCI亞洲（除日本外）指數權重調降0.11個百分點至14.91％。此次調整將在26日盤後生效。

投顧法人指出，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次季度調整權重調升最多的國家為中國大陸，權重增加0.22個百分點，韓國權重則遭調降最多、調降0.11個百分點。由於全球資金量擴大，台股近期權重雖普遍被下調，但毋須過度擔心資金外流。

金管會則表示，去年12月追蹤MSCI指數的被動型新興市場基金總規模約2360億美元，以此估算，此次MSCI調整對台股影響為流出約2.36億美元，以匯率27.58計算折合約為新台幣65億元，占外資持有市值僅約0.02％，影響甚微。

(時報資訊)