陸股ETF今天走勢凌厲。富達投信分析，近幾個月來，隨著人民幣升值和中國經濟成長，外資流入中國股市的資金穩定成長。此外，由於中國政府採取嚴厲措施，抑制房市投資活動，因此部分資金可望從國內房地產市場轉戰股市，特別是近期在香港(IPO)初次公開發行的中資企業表現強勁看出端倪。

2021年中國牛市能跑多遠，富達投信對估值迅速膨脹的產業看法較為謹慎。主要的潛在風險是緊縮政策快於市場預期。隨著持續復甦和通膨壓力增強，中國可能成為第一個需要緊縮流動性的國家。

富達投信指出，截至目前為止，中國人民銀行一直在發出混合信號，有時會耗盡資金來測試市場反應。緊縮政策的擔憂曾在今年1月下旬引起市場動盪，可能還有更多小的緊縮措施來降低通膨或限制資產泡沫。

儘管如此，富達投信預期中國貨幣政策進一步正常化，將是緩慢且漸進的。據統計，歷次中國牛年股市表現亮眼，2009-2010年上證綜合指數大漲51％、1997-1998年，反彈了27％。

(時報資訊)