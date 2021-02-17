大年初六新春團拜，宏碁(2353)集團創辦人／智榮基金會董事長施振榮宣示今年力推三大計畫，包括科文(又又)融在台北101建置前瞻數位展演平台、陽明交大合校後積極推動產學共創、宏碁sMeet新視訊服務即將上路，正式啟動東方矽文明元年，開創台灣新未來。

由於疫情的緣故，今年新春團拜施振榮仍透過視訊連線與宏碁、明基/佳世達(2352)、友達(2409)、緯創(3231)及科文(又又)融、灣聲樂團進行視訊拜年，同時透過視訊對外宣布他今年將力推三大計畫，這也是他的新年新希望。

施振榮指出，首先是由科文(又又)融投資的藝文創作新空間-台北101場域，將以5G、8K新科技，打造台灣最前瞻的數位展演新場域，預計今年7月就將有首檔展演登場，將是讓大眾體驗沉浸式展演的新展場。

其次，陽明交大已完成合校，施振榮身為陽明交大合校後援會會長，他希望在合校後，校方應與所有的利害相關者達成共識，並進一步建立推動產學共創的新機制，以有助台灣未來產業轉型升級，藉由產學共創與跨域整合，讓陽明交大在智慧醫療領域有所貢獻，具體實現東方矽文明。

最後，施振榮端出宏碁即將推出的sMeet新視訊服務，他指出，這項服務除了可利用宏碁提供的公共雲視訊服務外，如果企業相當重視資安，也可選擇進一步將視訊平台就放在自己企業內部，架構在宏碁2013年倡議的自建雲(BYOC)，由企業內部自行掌握視訊資料，sMeet的「s」強調的就是security(安全)。

施振榮表示，目前該視訊服務除了他自己近期的視訊會議已試用多個月之外，也已在許多企業展開試用，將不盡理想的地方進一步優化，希望正式推出後可以帶來更好的使用體驗，預計近期就可以正式對外提供服務。

施振榮並呼籲，要打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地，未來台灣可以在數位防疫、健康聯網、智慧醫療等領域為全人類做出更大的貢獻，此外，在藝文方面，未來藉由在台北101打造的藝術展演的新空間，相信在疫情過後，可以帶給國外觀光客最高藝術水準的沉浸式新體驗，讓台灣在東方矽文明做出進一步的貢獻。

(時報資訊)