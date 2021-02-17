綠委陳亭妃今日表示，針對新會期修憲提案，目標是希望能夠降低修憲門檻，因為現行的門檻太高，只要有4分之1的委員不出席，修憲案就處理不了。希望可以考慮把出席委員降成5分之3，然後3分之2同意。

陳亭妃指出，此外，在公民複決的部分，目前的版本是要有965萬的同意票才能通過修憲，但此門檻實在太高，去年蔡總統是史上得票最高的817萬票，也遠低於修憲門檻，如果不調整，那幾乎不可能通過任何修憲案。希望能比照立委出席投票目標，改為選舉人總票數5分之3，然後2分之1同意。

陳亭妃說，在新會期的目標上，應該要先討論修憲門檻，現在都已經完成連署，也希望能在修憲委員會中成為議題。

目前傳出藍營打算修憲調整憲政體制，陳亭妃認為，若碰觸到修憲議題，總統制跟內閣制也都會被拿來討論。目前台灣是「混著用」，但什麼方向適合台灣，大家都可以透過修憲委員會共同討論。而基本上都要等到下個會期各黨版本出爐後，再來協商，再到明年2月，才會有一個共識版本交給公民複決。

(中時 )