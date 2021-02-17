「國光女神」梁云菲（Nana）擁有34D的火辣身材和美艷外表，去年她和演出《麻辣鮮師》走紅的金剛（本名：李信樵）交往一年多分手，10月梁云菲承認找到新歡，新戀情是一段「能不斷丟快樂給她」的姊弟戀。最近逢農曆春節，梁云菲在IG大放送，曬出自己穿黑色透視內衣的辣照，不在乎疑似露暈，網友也讚她超性感。

金剛2019年4月高調認戀梁云菲，稱對方是「我的女人」，梁云菲則甜回：「小子，給你賺到了」，兩人公開交往後一直愛的火熱，甚至傳出好事近，去年4月兩人卻無預警分手，梁云菲當時受訪，透露在交往過程中覺得金剛很大男人主義，梁云菲做任何事都要經過他同意，一開始梁云菲以為可以忍受，卻發現這樣的性格差異不斷磨損彼此的愛，最後導致分手。

梁云菲去年跟金剛分手。（圖／翻攝自nanaliangbadgal IG）

去年8月，金剛先一步認戀新女友小嫻，梁云菲隔空說：「祝福這兩個字說起來簡單，但若要真心真意、誠心誠意，很抱歉，我沒有。我有兩分埋怨、一分憤慨，剩下七分才是祝福。而那七分也是給她的，所以你一分都沒有。」對金剛仍有不滿，去年10月梁云菲也後腳跟進，認有新男友。

梁云菲身材火辣。（圖／翻攝自nanaliangbadgal IG）

梁云菲當時發文，說：「我現在找到了，找到了那個，不斷丟快樂給我的那個人」，並引用歌詞「快樂是自找的不是你給我的」，沉浸在幸福姊弟戀中的她，最近在Youtube頻道中分享和攝影師男友早上剛起床的影片，大方放閃。昨(16日)她曬出自己穿著性感透視內衣的美照，問：「我在你眼裏（裡），是什麼樣子？」網友回：「真實又有魅力的人」、「可帥也可辣的狠角色」、「有把照片放大的舉手」、「又辣又真實」。

(中時新聞網)