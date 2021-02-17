國民黨主席改選預計7月舉辦，成今年開春政壇熱門話題。而中廣董事長趙少康在2月初宣布回歸國民黨後，更指出自己受到前高雄市長韓國瑜的鼓勵，有意挑戰黨主席大位，對此，資深媒體人黃暐瀚就認為，若最後國民黨不讓趙少康參選，或是趙少康自己不想選，「當初勸趙的人，會不會因此出來？真的很難說。」

黃暐瀚今(17)日在臉書上貼文指出，國民黨黨主席大選，趙少康、江啟臣、朱立倫，三強鼎立。後面周錫偉、連勝文，也有可能參選。年前分析，這是個「亂局」，年過之後，他的看法不變。但如果國民黨中央「不讓趙少康選」，或趙自己「不堅持選」，當初勸趙的人，會不會因此出來？真的很難說。

黃暐瀚也提到朱立倫在過年期間的「只欠東風」麻將照片，懂得打麻將的他一眼就看懂了，黃暐瀚表示，海底「西北南」已經丟盡，卻不見一支「東」。單吊東、等自摸，還期待連二拉二？這東，九成早被扣住了。

這時單吊東，等到流局，也不會等到，這是設計圖片的幕僚也許沒有想到的疏失。但黃暐瀚也認為，這可能也不算疏失，因為這照片，精準呈現了國民黨眼前的政局。

(中時新聞網)