電廠汰舊換新全年供電亮穩定綠燈 台電：有信心 13:432021/02/17 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於台電核二廠1號機今年將進入除役階段，供電是否拉警報，台電董事長楊偉甫17日指出，電廠汰舊換新是正常的狀況，後續有接替機組及再生能源投入，調度上會很有信心，供電燈號也能維持「供電穩定」的綠燈。 楊偉甫17日出席台電新春團拜會後受訪表示，核二一號機會逐步除役，裝置容量減少98.5萬瓩，不過民營的嘉惠電廠2期會接替上線，新增50萬瓩，再加上離岸風電、太陽光電等再生能源今年持續增加，因此調度上會很有信心。 牛年台股開紅盤暴漲近500點 報16302點 台積電飆至665元 開紅盤 大摩精選8檔半導體 (工商 ) #供電 #有信心 #除役 #電廠 #汰舊換新 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用電需量競價 3月提前實施 04:102021/02/17 財經要聞 3月電價審議 小漲機率高 04:102021/02/17 財經要聞 菲律賓海熱低氣壓生成 氣象局：首颱杜鵑明有機會生成 12:062021/02/17 生活 春節連假 美日港股狂飆 台積電ADR漲8％帶動！台股今開紅盤 挑戰萬六 04:102021/02/17 焦點要聞 歐美股市創新高 油價維持13個月高點 04:102021/02/17 財經要聞 冬季風暴襲美奪16命 內布拉斯加州負35度破紀錄 11:242021/02/17 國際 2歲女雙手腕有勒痕 幼兒園提供4倍速畫面 家長怒提告 12:142021/02/17 社會 全台最貴！陶朱隱園傳停售 網議10年賣不掉怎麼辦 09:242021/02/17 房市新訊 好市多部隊鍋剩1片肉要退貨 國小童：有萊克多巴胺 12:152021/02/17 生活 《國際產業》2020亞太房產投資少兩成 中日韓領頭復甦最快 09:432021/02/17 財經 38修憲案送審 居住動保2大亮點 04:102021/02/17 政治要聞 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 財經 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 臺產防疫神單收逾300萬件進帳15億 已收3件申請理賠最快今核准 - 財經 - 工商 反制老美追殺 不靠手機也能活 華為亮出AI秘密武器 - 財經 中鋼1月獲利大爆發 合併稅前盈餘達36.01億、月增42％ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。