由於台電核二廠1號機今年將進入除役階段，供電是否拉警報，台電董事長楊偉甫17日指出，電廠汰舊換新是正常的狀況，後續有接替機組及再生能源投入，調度上會很有信心，供電燈號也能維持「供電穩定」的綠燈。

楊偉甫17日出席台電新春團拜會後受訪表示，核二一號機會逐步除役，裝置容量減少98.5萬瓩，不過民營的嘉惠電廠2期會接替上線，新增50萬瓩，再加上離岸風電、太陽光電等再生能源今年持續增加，因此調度上會很有信心。

(工商 )