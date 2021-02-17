各行業正式開工，立委何志偉於17日召開記者會呼籲行政院，「延長」今年6月30日即將到期的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，請財政部讓稅金分期緩繳政策「延長」，跟產業一起度過難關。

何志偉表示，疫情甚麼時候會結束？這是新的一年大家都仍在尋找的答案，但對於各產業來說「慘況」仍在繼續。

何志偉指出，依據勞動部1月25日所公布無薪假統計，實施家數有381家，實施人數是4,202人。較上一期增加39家、377人。且根據人力銀行調查結果發現，今年的年終獎金平均數落在1.11個月，低於去年的1.31個月，創下8年以來新低。

因新冠肺炎疫情持續延燒，早已讓國內旅行社撐不下去，而掀起倒閉潮，進而影響員工生計。何志偉根據觀光局的資料指出，2020年截至10月底旅行業停業家數共71家，停業家數幾乎是前年2倍。

2020年2月25日，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」公布施行，當中第19條明訂本條例施行期間，自中華民國一百零九年一月十五日起至一百十年六月三十日止。

然而「稅捐稽徵法」第26條規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其延期或分期繳納之期間，不得逾三年。

疫情還未停止，經濟重擔尚需政府伸出援手，何志偉認為，如果稅金分期依法有3年期限，而根據《彭博》若透過疫苗接種情況來衡量，依照目前接種速度，全世界要恢復昔日正常生活，還需要7.4年的時間。何志偉強調，眼下疫情延燒就是會超過3年，是否可以請財政部讓稅金分期緩繳政策延長，跟產業一起度過難關？

(工商 )