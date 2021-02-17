宏遠證(6015)完成受讓承接光隆證券經紀業務及相關資產設備，今（17）日以光隆分公司正式併入宏遠證全台服務據點，除繼續提供花東地區客戶服務，並將全台營業據點擴增至10處，有助擴大服務廣度、帶動經紀業務市占率及績效表現，對整體營運帶來正向挹注。

宏遠證2020年自結淨收益13.06億元、年增達53.4％，創近11年高點。稅前淨利4.16億元、年增近2倍，稅後淨利4.11億元、年增達1.92倍，每股盈餘（EPS）1.23元，遠優於前年0.4元，三者均創近8年高點。

宏遠證去年5月7日宣布擬以3500萬元取得光隆證券經紀業務及相關資產設備，於6月24日股東會提請表決通過。雙方於7月10日完成營業讓與簽約，並於12月初獲金管會核准。合併後的宏遠證經紀業務市占率估自0.65％提升至0.7％。

宏遠證表示，公司已完成公司內部線上數位資源與系統、人員培訓等導入，未來持續戮力深化數位化轉型，配合投顧、承銷等其他部門完整的系統化資源協助，深耕在地服務，盼發揮一加一大於二的營運規模拓展效益，達成驅動各項業務全方位穩健成長的目標。

宏遠證近年積極強化旗下經紀、承銷等各業務拓展，包括完善多元化電子下單平台、數位化轉型，提供客戶全方位金融服務。2020年台股市場資金充沛、整體市場交易量價齊揚，宏遠證對此積極加大數位平台經營、全台舉辦多元行銷活動等，以搶攻市場需求商機。

宏遠證指出，去年線上數位及臨櫃開戶數年增近2.04倍，並在承銷（IPO）、再籌資（SPO）業務表現取得優異斬獲，包括完成承辦碩天、撼訊及華新科等SPO業務，去年總承銷金額達55.33億元，較前年2.59億元跳增達21.3倍。

展望後市，宏遠證表示，將持續投入金融科技（FinTech）領域業務服務，以強化電子網路平台與實體分公司互補性，並舉辦多場線上直播理財達人分享會，攜手投資網紅於全台舉辦多場交流講座與粉絲見面會等，以致力提供客戶專業優良全方位的金融服務。

(時報資訊)