印度雖無自身研發的新冠疫苗，但身為全球最大學名藥、疫苗生產國，在國內疫情尚未控制下就積極出口疫苗，要與中國、俄羅斯別苗頭，但周二(16日)受重大挫折，據印度《經濟時報》(The Economic Times)報導，南非已要求代工阿斯特捷利康(AstraZeneca)的印度血清研究所(Serum Institute of India，縮寫SII)回收月初運達的100萬劑疫苗。

主要原因應該是南非金山大學(Witwatersrand)與英國牛津大學共同研究指出，後者與阿斯特捷利康合作開發的疫苗，對於在南非發現的變種病毒株，只能對輕症提供有限保護。

在此之後，南非衛生部表示暫停接種AZ疫苗計畫，並表示考慮將向SII預定地疫苗轉賣。但若《經濟時報》消息正確，南非應該決定改成直接棄單，而非購入後再賣給其他國家，即使AZ疫苗並不需要特別的冷鏈保存和運輸。不過SII拒絕就此事置評。

100萬劑SII代工的AZ疫苗上周才運抵南非，另外還有50萬劑預計數周內抵達。儘管WHO(世界衛生組織)周一(15日)剛把AZ疫苗列入緊急使用用途，但是南非似乎決定要完全放棄。該國還沒啟動疫苗接種計畫，但已決定用研究人員實驗的形式開始接種嬌生(Johnson & Johnson)所生產的疫苗。阿斯特捷利康受此消息影響，周二(16日)在倫敦、紐約股價跌幅均逾1%。

創立於1966年的SII是世界最大疫苗生產商，每年生產各式疫苗超過13億劑，不過自身曾研發出的較成功疫苗、藥物，分別只有2009年豬流感疫苗、2016年1種抗狂犬病藥物，主要以代工為主。據外電報導，SII計畫為印度與其他國家提供共1億劑AZ新冠病毒疫苗。

印度除代工的AZ疫苗外，還計畫出口自行研發疫苗，不過比起常被西方批評的大陸製疫苗而言，該種獲政府緊急批准的純印製疫苗數據更不透明，引起國內外專家抨擊。有分析解讀，印度在國內疫情尚未平息下就急著出口疫苗到東南亞國家與非洲，是要與大陸競爭，打贏疫苗外交戰。

(中時新聞網)