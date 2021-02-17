藍營大團結？馬英九、江啟臣、趙少康 新春聚首

國民黨主席改選預計7月舉辦，各大政治要角在農曆春節期間仍動作頻頻。朱立倫昨日（16）在臉書刊出一張正在「單吊東風」的麻將桌照片，被外界解讀為「萬事俱備，只欠東風」，認為在暗示角逐黨魁。媒體人陳揮文直言，打了那麼久還「只欠東風」，那可能就是「相公」了。「宅神」朱學恒也諷刺，朱立倫照片只拍出自己一家，恐怕他這「遇事就躲」的個性早把另外三家弄跑了，或自己根本坐錯桌了。

朱立倫16日在臉書發文，寫道：「過年期間，家家戶戶團聚打打麻將。大家幫忙看看，我聽哪一支胡牌！」附圖則是一張正在「單吊東風」的麻將桌照片。文章一出，引發不少網友「萬事俱備，只欠東風」的聯想，認為這是朱有意角逐黨魁的暗示。

陳揮文今日在政論節目《鄉民大會》中表示，他實在很不喜歡政治人物拋出一張照片，故意讓外界在那邊解讀來、解讀去，網友說朱立倫這張照片代表「萬事俱備，只欠東風」，但在他看來，打了那麼久還「只欠東風」不能胡牌，那可能就是「相公」了；三國歷史上「只欠東風」者如周瑜、諸葛亮都沒好下場。陳更痛批，國民黨一再宣示要團結，但顯然就是表面團結，像初三黨內巨頭齊聚三重先嗇宮拜廟，新北市市長侯友宜、前立法院長王金平等人就缺席；但他還是對國民黨抱有一點希望，因為高雄市前市長韓國瑜元宵節過後將復出展開「公益之旅」，有韓在整個選情才會好看。

同台的朱學恒則表示，朱立倫這張照片他看了許久好不容易參到玄機，就是朱立倫只有拍出自己其他三家都沒有拍到人，那他合理懷疑：「其他三家都走了，就只是他一個人（指朱立倫）在牌桌上。」主持人郭子乾詢問：「你就那麼看衰國民黨？」朱學恒直言，不是自己看衰朱立倫，而是他一路走來太多紀錄，如今又放一張桌子讓人實在無言，「其他三家人可能都不在了，他可能坐錯桌了」。

(中時新聞網)