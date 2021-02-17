政院組改傳出科技會報辦公室擬納入數位發展部。科技會報辦公室執行祕書蔡志宏表示，數位發展部成立後，因科技會報辦公室業務與之相關，因此業務有必要重新定位，至於是否納入數位發展部組織架構，仍待政院最後拍板。

政府組織改造，數位發展部及相關配套修法將列在「第一順位」，其中科技會報辦公室傳出可能新增納入其架構。蔡志宏說，科技會報辦公室長期以來，都是行政院數位國家創新經濟推動小組的幕僚單位，主要協助數位領域的跨部會相關業務協調整合，所以，科技會報辦公室的業務將在來在數位發展部的籌備過程中，將會從業務面支援，其次、數位發展部正式成立的話，科技會報辦公室的業務也要從新定位，因為彼此有相當的關連性。

被問到未來科技會報辦公室是否將整併到數位發展部，蔡志宏說，現在能確定的是，科技會報辦公室的部分業務與數位發展部有相關，所以業務要重新定位，至於最後的組織面當然要以政院的考量及決策為主，不是科技會報辦公室自行決定。

(中時 )