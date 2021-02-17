美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）16日宣布，將在印度啟用暢銷商品Fire TV Stick電視棒首座產線，由鴻海(2317)集團FII工業富聯(601138.SH)旗下雲網科技（Cloud Network Technology）取得訂單，預計下半年在印度東南部工業大城欽奈（Chennai）開始生產。

外電報導指出，印度通訊與資訊科技部長普薩達Ravi Shankar Prasad已在推特（Twitter）上揭露此訊息，亞馬遜亦在當地官方部落格表示，未來每年將生產數十萬個Fire TV Stick設備，以滿足當地巿場需求，並將持續評估向其他市場或城市擴張機會。

鴻海股價1月底觸及125元的近10年高點後拉回修正，於112～116元區間高檔震盪，今（17）日開高後上漲2.2％至116元，隨後壓回平盤維持小漲態勢，截至午盤維持約0.4～1％漲幅。三大法人封關前一周仍買超2萬1074張，但封關日當天賣超達1萬2146張。

新冠肺炎疫情帶動家庭影音需求爆發，網飛（Netflix）去年首季增加逾1500萬個付費用戶，貢獻當季業績達57.5億美元，全球訂戶穩定增加。迪士尼串流平台Disney+至今全球付費用戶超過8000萬人，其中印度市場受惠合宜資費及營運商推波助瀾，付費用戶已達2700萬人。

工業富聯表示，許多國家或地區為防疫而限制各種外出集會，以及消費者自發性的收視行為改變，均使影音平台成為生活中不可或缺的服務。而大數據與人工智慧（AI）的應用發展，亦將持續帶動相關雲端服務、伺服器及資料運算中心等軟硬體需求。

(時報資訊)