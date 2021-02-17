大年初六開工首日，宏碁集團創辦人／智榮基金會董事長施振榮透過視訊進行新春團拜，同時許下新年新希望，將在今年推動包括宏碁sMeet全新視訊服務從台灣出發、前進國際，及科文双融在台北101建置5G＋8K的前瞻數位展演平台，與推動陽明交大合校後的產學共創，在正式啟動東方矽文明的元年，為台灣開創新未來注入競爭力。

受到疫情影響，施振榮接連兩年都以視訊連線進行新春團拜，一早並與宏碁集團、明基/佳世達、友達、緯創及科文双融、灣聲樂團等進行視訊拜年。不同去年採用宏碁與Zoom的整合方案，今年的視訊會議系統採用宏碁即將推出的sMeet新視訊服務。

他指出，這項服務除了可利用宏碁提供的公共雲視訊服務外，如果企業相當重視資安，也可選擇進一步將視訊平台就放在自己企業內部，架構在宏碁2013年倡議的自建雲（BYOC），由企業內部自行掌握視訊資料，sMeet的「s」強調的就是security（安全）。

施振榮表示，目前該視訊服務除了他自己近期的視訊會議已試用多個月之外，也已在許多企業展開試用，將不盡理想的地方進一步優化，希望正式推出後可以帶來更好的使用體驗，加上強調「用多少付多少」的平價計費方式，較現有的其它視訊會議方案進入門檻低，且可突破許多架構在國外平台的限制，預計近期就可以正式對外提供服務，也看好未來可進一步結合如遠距醫療應用提供更多產業服務。

另一方面，日前陽明交大已完成合校後，施振榮身為陽明交大合校後援會會長，希望在合校後能進一步建立推動產學共創的新機制，以體現台灣未來產業轉型升級，並藉由產學共創與跨域整合，讓陽明交大在智慧醫療領域有所貢獻，具體實現東方矽文明。

施振榮呼籲，要打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地，未來台灣可以在數位防疫、健康聯網、智慧醫療等領域為全人類做出更大的貢獻，此外，在藝文方面，未來藉由在台北101打造的藝術展演的新空間，相信在疫情過後，可以帶給國外觀光客最高藝術水準的沉浸式新體驗，讓台灣在東方矽文明做出進一步的貢獻。

此外，由科文?融投資的藝文創作新空間：台北101場域，今年也將以5G＋8K的新科技應用，打造台灣最前瞻的數位展演新場域，預計今年第二季底、第三季初就將正式開幕，7月並將有首檔展演登場，成為讓大眾體驗沉浸式展演的新展場。

(工商 )