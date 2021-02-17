過去兩次牛年，陸股表現出色。富達國際表示，歷史經驗顯示，過去兩次牛年，2009-2010年上證綜合指數大漲51％、1997-1998年，反彈了27％。由於中國是2020年唯一一個實現正成長的主要經濟體，市場普遍預期，2021年中國企業擁有強勁的雙位數獲利成長。

富達國際富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示，中國當局積極拉抬內需消費、就業市場趨於穩定，失業率下滑到大流行前的水平，而龐大的民間儲蓄，則釋放更多的消費力、外資流入中國股市的資金穩定成長。此外，由於中國政府採取嚴厲措施，抑制房市投資活動，因此部分資金可望從國內房地產市場轉戰股市，特別是近期在香港(IPO)初次公開發行的中資企業表現強勁看出端倪。

富達國際表示，關注指標包括：市場流動性、貨幣政策。當然，過去表現並非未來結果的可靠指標。但隨著新的牛年於 2 月 12 日開始，市場關注中國幾個重要指標。首先，最重要的是「流動性充裕」─中國經濟以「先進先出」態勢，從全球Covid-19 大流行的泥沼中脫穎而出，將有助陸股和港股投資情緒，能持續整個春季看漲的市場情緒。但若通膨壓力增高或貨幣緊縮政策急劇轉向，都可能威脅到交易市場。

此外，「經濟與企業獲利」可望持續成長跟 2009 年一樣，當前投資人對便宜的信用債和危機後強勁的經濟反彈感到鼓舞。總體經濟也有支撐：中國是 2020 年唯一一個實現正成長的主要經濟體，市場普遍預期，今年國內生產總值(GDP)高個位數成長，同時至少在前兩季，中國企業擁有強勁的獲利成長投資人還應注意產業之間的高波動性和表現差異。

富達國際認為，某些產業由於市場資金湧入，估值顯得偏貴，可能會導致較大的價格波動。另一方面，許多大型金融股仍然落後，以個位數的本益比倍數或股價淨質比折價交易。當局積極拉抬內需消費。不像 2009 年牛市產業全面走高，結構性成長主題將主導今年，某些熱門產業和產業領導者將主導盤勢。面對與美國持續的貿易緊張局勢，中國當局積極尋求拉抬內部需求，因此，內需消費將持續蓬勃發展。

(工商 )