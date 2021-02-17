日前有媒體報導，民眾黨將黨部搬到立院黨團，利用立院資源運作黨務，等同「寄生國會」。民眾黨主席柯文哲今日受訪時不滿地回應「綠營那些寄生在行政院、總統府的人，常常在那邊批評別人，實在是令人火大。」

柯文哲指出，民眾黨僅5個立委，黨部人員都在支援立院工作，民眾黨也沒有多用立院資源或空間。

(中時 )