昔遭批寄生國會 柯文哲反嗆：綠營人士、小編一堆寄生政院、總統府 13:362021/02/17 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨主席柯文哲 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前有媒體報導，民眾黨將黨部搬到立院黨團，利用立院資源運作黨務，等同「寄生國會」。民眾黨主席柯文哲今日受訪時不滿地回應「綠營那些寄生在行政院、總統府的人，常常在那邊批評別人，實在是令人火大。」 柯文哲指出，民眾黨僅5個立委，黨部人員都在支援立院工作，民眾黨也沒有多用立院資源或空間。 藍營大咖是貓奴 網看過年一照全笑翻 「柯學家」王世堅是貓奴 不讓自家貓咪看柯文哲照片 (中時 ) #立院 #柯文哲 #民眾黨 #寄生 #國會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《新烏龍院》27年了 釋小龍、郝劭文終於合體罕見同框 09:242021/02/14 娛樂 正名制憲 民進黨3提案 皆遭擱置或主動撤回！立院修憲工程 不見台獨 04:102021/02/17 焦點要聞 柯文哲三度關心台中捷運 盧秀燕：確保安全、順利才會放行 11:212021/02/17 政治 柯文哲這樣過情人節 陳佩琪：已經是他浪漫的極限 15:532021/02/16 政治 傳年底辭副市長投入大選 黃珊珊回應了 15:512021/02/13 政治 台北論壇：姜書益》談俄羅斯與中國潛艇之建造和發展 00:002021/02/15 海納百川 情人節柯文哲放閃大吐真心話：想和陳佩琪一起變老公公與老婆婆 12:582021/02/14 政治 兩岸需要的「胡錫進們」 04:102021/02/16 時論廣場 台灣專長代工 柯文哲：買疫苗專利直接在台生產 13:452021/02/15 生活 回顧台灣豬標章之亂 一張圖看縣市標章 業者諷：貼春聯 16:012021/02/15 政治 大陸疫苗科學資料 藍提柳葉刀佐證 04:102021/02/16 焦點要聞 政治熱門新聞 兩宮廟國運籤都抽到「老鼠精亂宋朝」 徐巧芯：有人要被罷免了 - 政治 共機擾台「只敢躲總統府喊台灣價值」 空軍崩潰：這片天空不是拿來政治操作 - 政治 台海開戰美軍守得住台灣嗎？前五角大廈高官爆真相 - 政治 趙少康想選2024總統適合嗎？最新民調結果出爐 網掀論戰 - 政治 2大媽祖廟抽同支國運籤 命理師洩天機：有人假傳聖旨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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