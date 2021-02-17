一名女網友日前前往台東知本一間溫泉飯店，不料該飯店的外觀與內部裝潢卻讓她直呼「最貴的工地」，整間飯店外觀骯髒、破舊不堪，呈現濃厚「廢墟感」，房間內部也品質很差；有網友回應說該飯店12年前就是這樣，但主打的是乾淨舒適的溫泉池，也有人解釋飯店在擴建，不過工程時間一拖再拖，飯店也不願改善凌亂的「工地風格」，而飯店房間一晚要價2千起跳。

一名女網友在臉書「好想住飯店 好康踩雷不藏私」發文表示，她日前住進一間讓她不甚滿意的飯店，她PO出6張飯店照片，照片中可以看出飯店外觀僅為骯髒老舊的水泥，完全沒有粉刷、磁磚裝飾，房間陽台的欄杆也相當破舊，有幾間房間陽台甚至以木板隔絕開，而飯店1樓可見光禿的石塊，連屋簷也是簡易的鐵皮，整棟建築呈現濃厚「廢墟感」。

該飯店的外觀與內部裝潢卻網友直呼「最貴的工地」，整間飯店外觀骯髒、破舊不堪，呈現濃厚「廢墟感」。（圖／翻攝自臉書「好想住飯店 好康踩雷不藏私」）

飯店內部的牆壁仍有多處骯髒痕跡、管線外露，房間內的天花板也是坑坑疤疤，讓原PO直言「這是我住過最貴的工地，下次訂房一定要看幾顆星」。不過也有另名也住過該飯店的網友說，他花了9200元訂2間房間，其中一間房地板有多處修補痕跡，冰箱老舊不冷，但入住的樓層當時已修補完成，「所以廢墟感受沒那麼深」，他強調該飯店主打寵物友善、乾淨的溫泉浴池，但他回住機率仍低。

該飯店的外觀與內部裝潢卻網友直呼「最貴的工地」，整間飯店外觀骯髒、破舊不堪，呈現濃厚「廢墟感」。（圖／翻攝自臉書「好想住飯店 好康踩雷不藏私」）

大多數網友看到實景照片後，紛紛留言說，「它原本想追求工業風，最後卻變工地風」、「好可怕，這真的是飯店嗎？」「這真的能住人嗎？好恐怖」；也有網友說，喜歡泡溫泉還是划得來，「一晚2000元起跳，要先預約，夏天有小黑蚊要帶綠油精，有猴子會跑來拿食物所以要收好」、「2008年住過，12年前就這樣了」、「室外泡溫泉部分還行！又接受旅客自己帶食材，免費提供鍋碗瓢盆、瓦斯爐，可以自己煮」。

(中時新聞網)