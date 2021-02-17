湖人「一眉哥」安東尼戴維斯持續缺陣，所有重擔都落在詹姆斯身上，今天前往客場踢館，憑藉著30分、13籃板、7助攻的加持下，湖人112比104力擒灰狼，拒絕連敗命運，拿下近9戰中的第8勝。

雖然陣中擁有選秀狀郎唐斯與愛德華茲，但灰狼戰績依舊持續探底，本季至今僅拿下7勝，全聯盟墊底。反觀尋求衛冕的湖人，前陣子7連勝在手，連同此役已22勝，緊追在8連勝中的爵士之後，全聯盟戰績第二。

湖人與灰狼之間的實力有段極大差距，然而此役湖人卻打得格外艱辛，打完半場只領先1分。易籃再戰，灰狼逆轉超前，但湖人不愧是衛冕軍，陣中名將如雲，哈瑞爾與卡魯索聯手包辦球隊第三節最後幾波攻勢，幫助湖人反超比數。

決勝節詹姆斯接管戰局，開局連續3次出手破網攻下6分，率隊打出17比5攻勢，湖人瞬間將領先分數拉開至14分。然而主場作戰的灰狼不願束手就擒，愛德華茲連續兩顆三分球，狼軍將落後分數逼至5分差距，庫茲馬、卡魯索與詹姆斯再次挺身而出，剩下51.7秒湖人領先12分，戰局底定。

湖人除了詹姆斯外，薛洛德24分、4抄截，哈瑞爾17分、6藍坂，卡魯索11分、5藍坂，全隊11顆三分球不如對手，但憑藉著54.5%的投籃命中率仍舊穩穩地將勝利果實握在手中。

愛德華茲飆進5顆三分球，28分、7藍坂、5助攻，創下生涯單場得分新高，唐斯15分、6籃板、4助攻，盧比歐13分、8助攻，比斯利11分。

(中時 )