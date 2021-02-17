有些民眾購屋偏好大馬路邊，但近年巷弄也出現百萬天價，例如近期實價資料上就有位於台北市北安路630的豪宅「水綠清翫」在去年12月交易，雖然位於巷內，但交易單價高達每坪189.3萬元，顯見巷弄宅也頗受歡迎。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，台北市有不少豪宅隱身於巷內，去年平均單價最高的巷子為中山區植福路286巷，每坪158.4萬元；第二高為信義區松德路200巷，每坪153.2萬元。這些高價巷弄雖因為豪宅拉抬，但巷道頗寬，個案條件佳，鬧中取靜反而成為一大優勢。

去年台北市高價巷弄前五名，中山區植福路286巷均價158.4萬元、北安路630巷136.4萬元，信義區松德路200巷153.2萬元、信義路五段91巷136.3萬元，中山區及信義區就囊括前四名，大安區僅青田街12巷擠進前五，單價每坪122萬元敬陪末座。郎美囡分析，植福路286巷價格因西華富邦交易帶動，成為台北市最貴豪巷，信義區松德路200巷也都為豪巷，交易主力為冠德信義，觀察前五名豪巷都有知名豪宅，而信義區的信義計畫區、中山區大直一帶巷弄多數經過整編，雖為巷子但具有一定路寬，且建商當時開發推案即以豪宅為主要規畫方向，因此這兩區豪巷較多，至於大安區巷弄豪宅多數屋齡較高，且相較之下地狹人稠，反而均價難以拉高。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，多數豪宅若要興建在巷弄內，往往都已經充分考慮外環境，避免對價格產生影響。對於要購置巷弄宅的一般民眾，要特別注意巷弄本身寬窄，巷弄內否停車影響進出，消防車、救護車是否能通行無阻，此外若是巷弄沒有出口，形成「無尾巷」問題，在風水考量上，往往也會影響轉手性。

(時報資訊)