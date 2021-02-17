據《每日郵報》報導，美國資深電視節目製作人羅森（Ira Rosen）在16日出版新書中透露，曾在2016年美國總統大選擔任前總統川普操盤手、前白宮首席顧問的巴農（Steve Bannon）曾在2017年時相信川普患有早期癡呆症，一度考慮以憲法第25條修正案讓川普下台，甚至相信自己能繼承川粉們的擁戴，贏得白宮主導權。不過，巴農對此事表示這完全是捏造虛構的。

美國前總統川普遭爆料曾患有早期癡呆症，前軍師巴農甚至一度考慮以憲法第25條修正案，讓川普下台後自己取而代之。

報導指出，羅森在新書中透露，巴農在2017年夏季時就與多位川普盟友們密切溝通川普的心智狀況，並相信當時川普已患有早期癡呆症，並考慮動用憲法第25條修正案讓他下台的可能性。羅森新書指出，巴農曾向他透露，川普無法集中注意力、無法閱讀，也無法好好聽他人說話，甚至一再重複幾分鐘前說過的話，才引起巴農注意。

根據美國的第25條修正案第4款，只要副總統、內閣成員、國會以及法律設立的其他機構成員的多數，向參議院臨時議長和眾議院議長提交書面聲明，聲稱總統不能夠履行總統職務的權力和責任後，副總統將「立即作為代理總統承擔總統職務的權力和責任」。

羅森更在Podcast節目中透露更多細節，並指出巴農在成為2017年2月的《時代》雜誌封面後，巴農稱自己感覺到川普不停在重複說同樣的故事，讓他想藉此有所作為。羅森表示，巴農瘋狂的想法正是拉下川普後自己取而代之，「他感覺自己能當總統，不論是否透過憲法或者自行辭職，他非常樂見川普消失在眼前」，甚至自信能繼承川粉對川普的支持，但不過這只是他自己的妄想罷了。

對此，巴農在自己的直播節目「戰情室」中拒絕媒體的置評請求，稱此事完全此虛烏有，強調在美國不會有另一人比他更長久堅定支持川普，而在川普內閣成員中確實有動用憲法要川普下台的說法，「但若想找到那些人，就去問問曾爆料川普政府內幕的『匿名者』、前白宮幕僚長凱利（John Kelly），以及前國防部長馬提斯（Jim Mattis），我曾未向任何一位內閣成員討論這種事」。

(中時新聞網)