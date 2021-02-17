【現場直播】500萬劑疫苗因外力介入生變 陳時中疫情記者會說明｜2021.2.17

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案939)，為本國籍50多歲女性，長期居住美國(2019年6月自臺灣出境)，去(2020)年10月17日曾出現喉嚨不適情形，10月21日在美國當地檢出COVID-19陽性後，於美國家中自主隔離，11月14日及18日兩次檢驗結果皆為陰性。

終止連續四天+0，今天新增一例美國返台探親境外個案，指揮官陳時中表示，這名個案接觸者共12人。指揮中心表示，案939於去年11月27日返臺探親，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀；個案因出境需要，今(2021)年2月15日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值35，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。已掌握個案接觸者共12人，其中7人為同住家人，列居家隔離，5人為非同住家人，列自主健康管理。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，以更早期的用語，常常會稱為復陽。但其實後期，一段時間後還是會有陽性出現，這並非完整的病毒，只是病毒RNA還存在呼吸道上，這名個案應該也是這樣的狀況，前面有確診，後來變成陰陰陽陽，尤其從Ｃt值很高35，過去以來其實只要在34以上就不是問題，可以解除隔離回到社區，這名個案抗體為陽性。

只是比較為難的是快速檢測，兩種抗體都是陽性，IgM大部分的人會變成陰性，也許他是比較弱的狀況，但整體判斷，他就是早期在美國感染的個案。至於這名個案的接觸者12人，都會進行抗體與核酸的採檢，目前3人陰性，9人檢驗中。血清已經採檢10人。目前為止沒看到其他的確診案例。

指揮中心統計，截至目前國內累計168,862例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含166,357例排除)，其中938例確診，分別為822例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、879人解除隔離、50人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計109,445,363例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國27,853,992例、印度10,925,710例、巴西9,921,981例、俄羅斯4,099,323例及英國4,058,468例為多；病例中2,424,264例死亡，以美國496,921例、巴西240,940例、墨西哥174,657例、印度155,813例及英國118,195例為多。

(中時新聞網)