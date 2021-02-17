台南善化警分局過年期間協助廟方「寄金」，存放香油錢，並於17日由銀行專員協助清點存放。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市善化慶安宮過年期間湧進大批香客，光是除夕至初五的香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近600萬元。廟方擔心現金太多有危險，自初一起每日晚上請轄區善化派出所員警護鈔，一一存入派出所內的「代保管置物櫃」，並於17日由警方護鈔、通知銀行專員將現金存入銀行，作業圓滿完成，廟方也大力稱讚警方的便民服務。

善化慶安宮總幹事魏素珍說，今年過年假期較短，雖然疫情緊繃，但似乎未影響香客走春拜拜，再加上過年連日好天氣，初一早上就湧入大批香客人潮，今年的香油錢、安太歲、光明燈及財神燈等收入，與去年相較差不多，並未因疫情減少，但太歲燈減少許多，而財神燈卻倍數成長。

然而，過年期間金融機構休息，派出所將「代保管置物櫃」暫時挪為「金庫」，提供廟方存放「寄金」，17日上午警方和廟方常務監查洪獻章、財務組長胡玉真等2人逐一檢查香火錢，並由銀行專員協助存入銀行中。

善化慶安宮管理委員會主任委員張志勝表示，特別感謝警方幫忙，在春節期間加強執行「存提領鉅額現金警方派員護鈔」便民服務，今年投注的香油錢與去年差不多，多虧了警方的護送及寄金，才得以圓滿完成所有作業，相當便民。

(中時 )