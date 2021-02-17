雞排妹（鄭家純）日前踢爆受邀主持某公司尾牙，先後遭到歌手翁立友襲臀及該公司老闆言語性騷擾，引發軒然大波，外界更猜測，雞排妹動作頻頻可能是在為參選暖身。對此，雞排妹今（17）日澄清「我沒有要選」，並大吼「不要再問了」。

雞排妹現身翁立友記者會踢館，被發現身邊有個「護雞使者」，穿著民進黨飛行夾克，遭貼政治標籤。今日在Yahoo TV「鄉民大會」節目中被問到是否會參選，會不會像其他政治人物一樣，平常都說不選，最後被推上檯面？

雞排妹不斷澄清自己沒有要參選，「那個是他們，我是我啊」，不懂為什麼要一直逼問她，「好像我一定要講出你們想要的答案才要放過我」。面對主持人郭子乾不斷追問，她忍不住大吼，「我就不要選，不要再問了」。

雞排妹自認沒有那麼積極，也無法早起跑行程、紅白帖，像從過年到初三，都睡到下午2、3點，但可以當一個輔助者，幫自己認同的人輔選就好了。

同場來賓、資深媒體人陳揮文則說，如果雞排妹要選，在六都應該都能輕易當選。黃暐瀚也認為，若雞排妹要在台灣任何地方選議員或立委，當選機率應該很高。

(中時新聞網)