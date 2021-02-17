傳總統府年後將有人事異動，邱太三將出任總統府秘書長，總統府回應表示，總統府秘書長李大維不僅專業歷練豐富，特別在國際政經局勢快速變遷當下，他更是襄助總統推動國際相關事務的重要幕僚長。目前總統府並沒有報導所稱的人事安排，請各界無須多加揣測。

前總統府秘書長蘇嘉全，因家族涉弊案，2020年8月閃電請辭，由海基會董事長李大維接任，協助蔡英文處理對美事務。監察院對邱太三的兩次彈劾案，皆不成立，因此邱太三被視為蔡英文的活棋，可在兩岸關係、總統府等單位繼續協助蔡政府。

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