立法院新會期將啟動修憲工程，國民黨主席江啟臣今天表示，國民黨的立場就是反對變更國旗、國歌、國號、國名或國家定位的提案，國民黨希望透過修憲達成權責相符的目標，提高政府運作效能。

立法院新會期正式啟動修憲工程，目前朝野提出的40多項修憲提案中，以18歲公民權較有共識，其他還包括廢考監、閣揆同意權、下修修憲門檻、動保權入憲等。

國民黨主席江啟臣上午受訪表示，國民黨的原則非常清楚，對於變更國旗、國歌、國號、國名或國家定位的提案，都不會支持也不會提出，最重要是要透過修憲達到權責相符的目標，有效讓國內政黨在中華民國憲法制度下運行民主制度，提高政府運作效能。

至於工商界希望蔡英文總統能提出承接九二共識的新兩岸論述，江啟臣說，目前為止並未看到民進黨提出新的兩岸論述，長期以來國民黨在兩岸的主張就是「九二共識」、「一中各表」，在憲法制度下主張中華民國主權，也希望對岸正視中華民國存在的事實，他呼籲民進黨應提出福國利民、解決兩岸人民問題的兩岸政策，而非製造台海事端或升高台海對立。

前總統馬英九也說，工商界希望蔡政府接受「九二共識」是非常好的現象，「九二共識」的核心，就是處理兩岸主權與定位爭議，如果蔡英文能提出處理這兩項議題的新方案，「我們歡迎討論」。

(中時 )