中鋼(2002)3月以及第一季盤價續漲，並隨著需求持續熱絡，市場預期第二季內銷盤價仍是穩健向上的格局。上半年鋼市榮景可期，中鋼領軍，中鴻(2014)以及下游的鍍鋅鋼大廠燁輝(2023)等股牛年開紅盤，股價全數上漲。

2月國際熱軋行情持續走揚，大陸鋼價持穩高檔，中鋼開出3月內銷盤價續漲；中鴻也跟進全面調漲3月內外銷盤價，其中內銷熱軋、冷軋及熱鍍鋅鋼捲產品每公噸調漲500～700元，外銷最高每公噸上漲25美元。中鋼、中鴻均為連九個月調漲價格，將帶旺兩家公司第一季營運。

中鋼受惠第一季接單、價格走強，法人預估中鋼單季營收有望突破900億元、獲利也將較去年第四季提升。整體上半年營運看旺。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，部分產品接單能見度已達5~6月，加上國際行情維持向上格局，市場預料中鋼4月、第二季內銷盤價可望續開高盤，帶動第二季營收及獲利續旺。

中鋼去年第四季稅前盈餘62.6億元，季增18.1倍，每股稅前盈餘0.4元。

中鋼今年1~3月內銷盤價累計漲幅達18.1%，法人推估，在價、量齊揚下，第一季營收有望突破900億元，獲利也較第四季再提升。

中鴻亦順勢於節前開出新盤，持續調漲內外銷盤價。與母公司中鋼第一季獲利均可望比上季續增，第二季鋼價仍看漲，中鴻上半年營運持續獲利可期。

隨著國際鋼價走揚，燁輝第一季產品利差擴大，本業獲利亦可望優於上季，上半年營運可望維持穩健獲利之狀況。

(時報資訊)