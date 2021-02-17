麗寶Outlet Mall首次開賣一卡行李箱(福袋)不到30分鐘銷售一空。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall春節期間配合疫情，仍開出業績紅盤，全館較去年成長近1成，運動休閒、餐飲美食、娛樂體驗受到消費者青睞，刷新同期業績表現。園區內花團錦簇的噴泉運河、全球僅見的鐘樓造型星巴克、多彩繽紛的Portofino芬諾港外牆建築等，打造充滿義式歐洲氛圍，提供最強偽出國體驗，吸引全齡走春朝聖。

麗寶Outlet Mall大年初一業績創歷史新高，限量100個一卡行李箱(福袋)，開館不到30分鐘銷售一空。春節連假期間，運動品牌adidas、Nike拚出破千萬業績，賣出超過萬雙運動鞋款，榮登冠軍寶座。時下潮流首選GAP、Life8也貢獻亮麗業績，另秀泰影城、湯姆熊、木育森林、金石堂深受大小朋友的喜愛，每逢下午時段，人潮不斷，整體業績超標。

去年底加入營運的米其林一星餐廳添好運、中式天菜時時香SHANN RICE BAR，聯合館內火鍋名店星野肉肉鍋、新這一鍋麗寶殿、這一小鍋、溫野菜，以及局部改裝增加座位數的瓦城、涓豆腐韓式料理等主題餐廳，發揮麗寶吃的軟食力，每家餐廳現場皆需候位50組以上，超過2個小時等待入座。

另外，美食街因應防疫需求，除加大桌距外，皆放置防疫隔板，雖然總座位數減少，但消費者表示用餐環境防護升級，讓用餐更安心，整體餐飲業績激增2成。

麗寶樂園也在今年推出全新強檔表演「超視覺魔幻秀」邀請獲魔術界奧斯卡獎的最佳幻術師領軍編導，透過雷射投影、服裝造型呈現科幻風，最受矚目的為國際級大師打造的大型魔術道具，搭配聲光、舞蹈、特技等多種元素融合呈現豐富的跨界魔術劇場，1月中推出至今，進場觀看人數破萬，吸引不少遊客慕名前來。

麗寶樂園渡假區全力配合中央防疫，以全程配戴口罩、安全控管、社交距離、防疫宣導、加強消毒的「防疫五大招」，於服務空間或園區出入口量測遊客額溫，超過37.5度禁止進入，多處準備酒精供遊客消毒雙手，並在全場域、廁所、扶梯等公共區域加強環境整理及清潔消毒頻率，持續打造安心安全的旅遊、消費環境。

麗寶Outlet Mall全館主題餐廳廣受饕客喜愛現場皆需候位50組以上。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall全館主題餐廳廣受饕客喜愛現場皆需候位50組以上。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall春節期間運動品牌最受消費者喜愛。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall春節期間運動品牌最受消費者喜愛。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall神乎其技的春節限定表演吸引大批消費者欣賞。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

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