麗寶Outlet Mall首次開賣一卡行李箱(福袋)不到30分鐘銷售一空。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall首次開賣一卡行李箱(福袋)不到30分鐘銷售一空。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall春節期間配合疫情，仍開出業績紅盤，全館較去年成長近1成，運動休閒、餐飲美食、娛樂體驗受到消費者青睞，刷新同期業績表現。園區內花團錦簇的噴泉運河、全球僅見的鐘樓造型星巴克、多彩繽紛的Portofino芬諾港外牆建築等，打造充滿義式歐洲氛圍，提供最強偽出國體驗，吸引全齡走春朝聖。

麗寶Outlet Mall大年初一業績創歷史新高，限量100個一卡行李箱(福袋)，開館不到30分鐘銷售一空。春節連假期間，運動品牌adidas、Nike拚出破千萬業績，賣出超過萬雙運動鞋款，榮登冠軍寶座。時下潮流首選GAP、Life8也貢獻亮麗業績，另秀泰影城、湯姆熊、木育森林、金石堂深受大小朋友的喜愛，每逢下午時段，人潮不斷，整體業績超標。

去年底加入營運的米其林一星餐廳添好運、中式天菜時時香SHANN RICE BAR，聯合館內火鍋名店星野肉肉鍋、新這一鍋麗寶殿、這一小鍋、溫野菜，以及局部改裝增加座位數的瓦城、涓豆腐韓式料理等主題餐廳，發揮麗寶吃的軟食力，每家餐廳現場皆需候位50組以上，超過2個小時等待入座。

另外，美食街因應防疫需求，除加大桌距外，皆放置防疫隔板，雖然總座位數減少，但消費者表示用餐環境防護升級，讓用餐更安心，整體餐飲業績激增2成。

麗寶樂園也在今年推出全新強檔表演「超視覺魔幻秀」邀請獲魔術界奧斯卡獎的最佳幻術師領軍編導，透過雷射投影、服裝造型呈現科幻風，最受矚目的為國際級大師打造的大型魔術道具，搭配聲光、舞蹈、特技等多種元素融合呈現豐富的跨界魔術劇場，1月中推出至今，進場觀看人數破萬，吸引不少遊客慕名前來。

麗寶樂園渡假區全力配合中央防疫，以全程配戴口罩、安全控管、社交距離、防疫宣導、加強消毒的「防疫五大招」，於服務空間或園區出入口量測遊客額溫，超過37.5度禁止進入，多處準備酒精供遊客消毒雙手，並在全場域、廁所、扶梯等公共區域加強環境整理及清潔消毒頻率，持續打造安心安全的旅遊、消費環境。

麗寶Outlet Mall全館主題餐廳廣受饕客喜愛現場皆需候位50組以上。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall全館主題餐廳廣受饕客喜愛現場皆需候位50組以上。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall全館主題餐廳廣受饕客喜愛現場皆需候位50組以上。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall全館主題餐廳廣受饕客喜愛現場皆需候位50組以上。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall春節期間運動品牌最受消費者喜愛。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall春節期間運動品牌最受消費者喜愛。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall春節期間運動品牌最受消費者喜愛。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall春節期間運動品牌最受消費者喜愛。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall神乎其技的春節限定表演吸引大批消費者欣賞。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
麗寶Outlet Mall神乎其技的春節限定表演吸引大批消費者欣賞。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）
台股量價齊揚 券商元月業績報喜
百貨買氣旺 大賺紅包財

(中時 )

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