高嘉瑜受雜誌專訪封面照。(圖/翻攝自高嘉瑜臉書)

立委蔣萬安日前與洪孟楷、謝衣鳯等多位藍營民代一起健身、打球，而他腳下的一雙「Nike x Sacai VaporWaffle」意外成為焦點，因為該鞋號稱「2020的年度鞋王」，定價5800，如今在網路上已經被炒到破萬；而民進黨立委高嘉瑜今(17)日也在臉書上貼文對尬，表示自己可是「政壇女鞋頭」呢！

洪孟楷14日在臉書貼文表示，有良好的體魄，才有足夠體力應付每天的挑戰，也才能用盡全力去守護信仰的價值；他邀請多位國民黨民代跟他一起運動，蔣萬安、謝衣鳯、李明賢、徐弘庭、李柏毅、耿葳等人都受邀到場，而蔣萬安腳下的一雙「Nike x Sacai VaporWaffle」也意外成為了話題的焦點。

針對該話題，高嘉瑜今日也在臉書上貼文表示，「要比潮鞋我絕對不會輸蔣萬安」，指出昨日運動時剛好穿了一雙最普通的鞋，也不知道蔣萬安有什麼潮鞋的新聞，但記者劈頭就問潮鞋的話題，高嘉瑜也覺得奇怪，沒想到被拿來跟蔣萬安潮鞋對比，「大家都知道我是『政壇女鞋頭』耶！」

高嘉瑜也貼出她在2019年的專訪以及她穿著一身潮流服飾的封面照，引來網友討論，表示「嘉瑜的Jordan隨便一雙都不得了」、「嘉瑜嘉瑜一定贏」、「好想看妳對決蔣萬安」、「你明明就港湖技安妹」、「房間整理好了沒XD可以展示鞋子了」、「鞋頭是什麼新名詞嗎？」

(中時新聞網)