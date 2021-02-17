特力（2908）集團旗下OMO通路「「hoi!好好生活」17日宣佈首度開放微加盟，只要10萬元即可一圓創業夢。

特力指出，新冠肺炎疫情影響，民眾在家時間變多，更在乎居家生活品質；「hoi!好好生活」去年業績呈現翻倍強勁成長，若以開店時間計算，平均每分鐘就售出1件居家小物，平均每6分鐘就售出1件家具，如此驚人的成交量，啟發集團投入加盟拓展市場計畫。

特力零售事業副總經理吳嘉玲表示，hoi今年首次投入加盟展行列，推出微型加盟方案，助力斜槓青年創業成家，以低成本投資加盟方式，扶植小資族累積成家基金。

針對加盟展，hoi提供「圓夢創業」和「小資創業加盟」兩種方案，前者合約為三年一簽，加盟金原價60萬元，現場優惠價40萬元；後者合約為一年一簽，加盟金原價20萬元，現場優惠價10萬元，且後勤成本通通免，商品開發不用愁，全集團商品皆可售。

特力集團深耕「家」的產業40多年，累積超過700萬名會員，旗下擁有「特力屋」、「特力和樂HOLA」、「Crate and Barrel」等居家通路，2018年推出「hoi!好好生活」家居家飾店，以25~45歲小資族為消費族群，蒐羅國內外家居潮物，致力創造最高性價比及最適搭配性商品，未來參與經營的加盟主，只需把重心放在商品銷售和店鋪經營上，所有繁瑣的後勤事務，像是商品規劃、採購、行銷宣傳、創造人流、金物流系統、倉儲、備貨庫存等，都由集團統一規畫，為加盟主省下大量後勤人事、倉儲、物流、系統和宣傳成本。

另外，在商品類別選擇上，hoi集結全球各地精選家居產品，以及結合台灣特色自有設計開發產品，富有設計感及高性價比，產品線包含家具、香氛、紡品、餐廚等，豐富的產品線讓加盟主擁有源源不絕的商品可銷售，加盟主除可於門市展售hoi商品外，還可結合「特力+線上購物」，透過網站銷售特力集團所有商品，包含特力屋、hola、網站獨賣商品等全產品線。

(工商 )