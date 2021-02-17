衛福部長陳時中今接受日接受電台專訪時說：桃醫院內感染事件是一年來「最大危機」；民進黨前立委沈富雄今表示，把「誤判」說成「危機」，真是太神了！

沈富雄今以陳時中的神邏輯指出，桃醫事件「終於」「徹底」地過去了，在等中央防疫中心及陳司令官的總結論前，「他的幾次談話是我們這些凡人所無法理解的」。

沈富雄指出，陳時中說，「桃醫是全台最乾淨的…」；正確的說法應該是：桃醫回到與全台各地一樣乾淨。台灣是無毒的世界，桃醫也一樣。

他說，陳對桃醫的初步檢討是「分艙分流」有問題。「分艙分流」也許不夠完美，但影響不大，頂多是指標案例838傳給2人或4人之別而已。

沈說，桃醫事件前後一個月期間，以美國疫情為準，修正人口數後，台灣應有確診病例約300,000人，而桃醫病例只有21人，這是空前的神蹟！

他指出，陳說，這是對去年上半場全民防疫心理動員的考驗，結果是滿分！可喜可賀，不必謙虛！而陳時中卻畫錯了重點，把它歸功於兩度擴大防火牆的成效，仔細檢視21人的感染路徑，部長之言差矣。

他說，病毒「清零」的意義要好好向國人解釋，可喜可賀應與國人分享。可喜之處何在？台灣一直是處於「無毒」狀態。

他指出，血清抗體檢測的結果快要出來了，如果抗體呈陽數／確診數趨近1，則台灣的奇蹟更是無人可比，司令官最好多想一下再開口講故事。

沈說，陳時中昨天說：明年春節前後國人可以出國旅遊了，為什麼要等一年？不是都早打疫苗了嗎？是旅遊國怕台灣旅客，還是你怕台灣旅客帶回病毒？他口中的變數是病毒變種，果真，那就真的是遙遙無期了，司令官的思維可以如此保守悲觀嗎？

沈富雄表示，陳今日接受周玉蔻電台專訪時說：桃醫院內感染事件是一年來「最大危機」，而最緊張的時刻是1月18日成立前進指揮所那一天，這是從何說起呢？把「誤判」說成「危機」，真是太神了！

(中時 )