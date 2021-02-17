新年的7天連假正式結束，許多民眾都在假期最後陸續北上，準備回到工作岡位，不過知名YouTuber蔡阿嘎的老婆「二伯」，則是向蔡阿嘎提出：「我想在北港多住一晚再回台北！」蔡阿嘎不只秒答應，還先回家把過年衣服洗好、整理家裡，暖舉曝光被網狂讚是好老公無誤。

昨天（16日）是連假最後一天，二伯則向蔡阿嘎提出：「我想在北港多住一晚再回台北！」蔡阿嘎不只秒答應，還表示那他先回家把過年衣服洗一洗、家裡整理一下，蔡阿嘎不但說到做到，他還幽默地和洗好的衣服玩自拍「有多少老婆會相信老公說的這種鬼話？哈哈~拍個照以示證明！」

蔡阿嘎暖舉曝光後，引發網留言狂讚：「新好男人」、「真的是好老公欸」、「阿嘎是個好老公啊」、「變相放閃文」、「阿嘎好讚哦」、「最佳神隊友，好老公好爸爸」、「真的是別人的老公不會讓人失望」、「典範老公」。

二伯則是帶著一對兒子，和朋友到公園聚會、玩耍「遛小孩」，二伯還直呼：「#有沙坑小孩們玩翻天#結果回家洗澡水都變灰色的」，而二伯今則搭著爸爸的車帶著一對兒子回台北，雖然她匆匆忙忙的收拾東西，並安撫著2個沒睡飽的兒子上車，不過二伯也感性說：「不管已經幾歲、不管第幾次離開家，每一次的這種時候都還是會心酸酸的想掉眼淚。」

(中時新聞網)