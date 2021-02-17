有「台灣賭神」之稱的戴子郎（筆名，本名黃義樹），傳出除夕夜（2月11日）因心肌梗塞猝逝家中，享壽64歲。據了解，戴子郎的後事將低調處理，不會對外舉辦追思。

戴子郎曾於2018年8月從韓國入境桃園機場時，被海關查獲攜帶大量未申報的韓圜及泰銖鈔票，由於數量過於龐大，當時海關出動5、6位關員搬錢數鈔，花了2個多小時才清點完畢，最後確認總計韓圜4億880萬元，泰銖47萬3000元，折合約新台幣約1100萬元。

戴子郎當時向海關供稱，這些錢是在韓國及泰國賭場贏來的，不過自己誤認韓圜及泰銖並非國際流通貨幣，因此才「懶」得申報，未料遭到沒入的命運，黃男還幽默地自嘲，「就當作是貢獻國庫吧！」，面對鉅額損失還如此心平氣和，讓關員各個嘆為觀止、議論紛紛。

戴子郎擁有台大經濟系學士學位，曾靠炒股賺千萬，後來股市大跌，讓他血本無歸後，開始靠賭為生，精研算牌以及賭場漏洞，據傳被全球200多家賭場列為黑名單，但他不以為意表示：「全世界有近6000家賭場，那我還有5000多家可以去。」

(中時新聞網)