42歲劉姓男子日前開著有東瀛戰神之稱的GTR跑車，在桃園市富國路往莊敬路行駛，卻不慎失控衝撞路邊停車，導致劉男胸部與手脚擦挫傷，員警獲報趕往現場。不過該車新款要價635萬，事發經過被放上臉書，引起網友熱議。
桃園警方表示，7日8時23分許，劉姓男子獨自駕駛自小客沿富國路往莊敬路方向行駛，疑似轉彎時恍神，於富國路133號前不慎失控衝撞路邊3輛轎車。導致劉男胸部與手脚擦挫傷，員警獲報立即趕抵現場處理，經實施酒測並無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。
(中時 )
42歲劉姓男子日前開著有東瀛戰神之稱的GTR跑車，在桃園市富國路往莊敬路行駛，卻不慎失控衝撞路邊停車，導致劉男胸部與手脚擦挫傷，員警獲報趕往現場。不過該車新款要價635萬，事發經過被放上臉書，引起網友熱議。
桃園警方表示，7日8時23分許，劉姓男子獨自駕駛自小客沿富國路往莊敬路方向行駛，疑似轉彎時恍神，於富國路133號前不慎失控衝撞路邊3輛轎車。導致劉男胸部與手脚擦挫傷，員警獲報立即趕抵現場處理，經實施酒測並無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。
(中時 )
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