嘉義縣某國中國樂社團的男指導老師，去年9月至10月間4次在學校視聽教室、路邊自小客車內等地點，疑與受他指導的未成年國三男學生口交，男生的母親察覺有異報警，男師否認犯行，檢方依涉嫌妨害性自主罪起訴，並建請從重量刑。

起訴書指出，這名男老師於2020年9月17日至10月9日，有3次在某國中的視聽教室內階梯椅子、1次在學校外面某道路涵洞旁的自小客車內，在未違反男學生的意願下，與15歲男學生以手及嘴巴進行性交。

男學生的母親後來在兒子的手機發現兒子與男師討論性交感受心得，又互傳自拍生殖器、射精等照片，驚覺有異，報警處理。

檢方認為，男學生正值懵懂年紀，且足以當男老師的兒子，這名男老師身為教職竟對男學生染指性交，對男學生身心發展影響很大，且犯後全盤否認，毫無悔意。

檢方依刑法第227條第3項之對14歲以上未滿16歲男子為性交罪起訴男師，4次犯行犯意不同，建請各量處有期徒刑2年，並從重定執行刑。

學校表示，這名男老師教學認真又有熱情，口碑很好，獲悉此事，師生都不敢置信，男老師於案發後已離職。

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(中時 )