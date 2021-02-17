台化(1326)第一季各種產品都均有不錯的利差，單季營收將會相較去年第四季成長，更會相較去年首季虧轉盈，台化開高走高，午盤後大漲逾4%，股價最高達83.9元。

台化第一季預估獲利引擎轉至苯-PX，法人預估，台化第一季EPS落在1.13元，季減32%、較去年第一季虧轉盈，主要動能考量為貨櫃航運運能緊張、冬季限電下，大陸家電業者在聖誕節至春節期間減產，拖累ABS-PS利差季減，且大陸PTA、SM-EPS、酚-丙酮新產能投放，加上全球煉油廠稼動率仍低，將帶動PX、苯利差季增，此外，庫存利益縮小下，台塑化轉投資收益季減。

台化認為，1月世界各國的採購經理人指數PMI，大都在50榮枯線上方，顯示在疫情的影響下經濟仍然在擴張，展望台化第一季的營運，二月下游廠商春節的開工率較往年將增加，終端工廠的需求恢復也將比預期快，而且化工廠及客戶庫存偏低，偶遇同業異常價格就上揚，客戶採購意願提升，酚、酮及BPA期大起大落就是個例子，PX或許也會跟進，這有利於台化的產銷。

就業績表現來說，台化表示，第一季預估台化各種產品都會看好，塑膠產品中PS、ABS、PP、PC會有不錯的利差，SM、苯酚、丙酮利差回升，芳烴系列中苯、PX、PTA、PIA 經營轉好，紡纖產品也是一樣，PX、 PTA 及台灣的短纖紗及嫘縈都有機會在第二季以後擺脫虧損，台化計畫在四月份芳香烴三廠恢復全產，而海外的寧波、越南同奈廠營運希望在去年第四季的基礎上更進一步，整體來說，台化預估單季營收將會相較去年第四季成長。

台化去年第四季獲利符合預期，單季獲利達1.67元，季減少27%、年增加259%，主要因素包括 杜拜原油季均價格上漲下，台塑化(6505)庫存利益低於預期，拖累轉投資收益低於預期16%，再者，台塑資源等公司的轉投資收益高於預期，另外，匯兌利益等業外損益優於預期，台化去年第四季受惠苯-SM、PIA利差小幅季增，以及ABS-PS利差顯著季增，帶動營業利益季增89%。

(時報資訊)