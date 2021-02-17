虹揚-KY(6573)1月合併營收為1.97億元，月增9%，為107年5月以後新高，雖然2月逢農曆年春節假期，工作天數較少，但目前市場需求與拉貨力道強勁，虹揚-KY多項產品封裝的產能呈現滿載，公司亦在2月推出10A、1200V/1700V的高壓碳化矽蕭特基二極體產品，以因應市場需求。

消費性電子產品需求暢旺，讓二極體呈現供不應求，且太陽能二極體需求穩健，虹揚-KY自結1月合併營收為1.97億元，月增9%、年增72.6%，為107年5月以後新高。

虹揚-KY發言人程御峰表示，由於訂單能見度高，1月延續前兩個月營收成長力道，單月合併營收達1.97億元，若以產品類別來看，太陽能二極體的部份維持穩健，橋式整流器則明顯增加，產品銷售佔比在一月達到近38%的水準，整流二極體也有將近20%的佔比，這兩項主要產品皆較上月成長20%~30%不等，是本月營收持續衝高的主要因素。

在新產品部分，繼推出10A、650V的碳化矽蕭特基二極體後，虹揚-KY在本月推出10A、1200V/1700V的高壓碳化矽蕭特基二極體產品，在第三代寬能隙半導體材料產品系列更加完備，用更低的導通阻抗、更快的反向恢復時間、更大的UIS能力讓客戶電源更安全、效率的工作，適用於高結溫應用及連續導通模式的電源供應產品。

程御峰表示，雖然2月適逢農曆春節假期，出貨日減少將影響銷售，但市場需求及拉貨力道強勁，目前虹揚-KY多項產品封裝的產能仍呈現滿載，在假期過後公司將盡快恢復正常出貨，滿足客戶需求。

(時報資訊)