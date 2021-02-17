在越來越多國家呼籲退出一國際協定下，歐盟行政單位將根據國際能源條約，尋求逐步取消化石燃料的十年保護。

超過50個簽署國家將在下個月重新談判「能源憲章條約」(Energy Charter Treaty)的修改，該條約創建於1990年代，旨在保護國際能源投資。

該條約已招致多個歐洲國家和環保團體批評，認為其允許外國投資人，可以控告其影響投資的國家政策，減弱了終結化石燃料的努力。

德國能源公司RWE利用該條約對荷蘭政府提出賠償控訴，認為荷蘭計畫2030年退出燃煤電力，將影響該德國電廠業務。

歐盟在周一提出改革該條約的修正草案；路透閱讀到該草案，指出將立即終止對媒炭和石油的新投資，以及終止由這些燃料產生的非潔淨電力。對天然氣燃料產生電力的基礎設施，將維持其保護至2030年底，條件是它們每千瓦時(kWh)電力能少於380克的二氧化碳排放，並且使用低碳天然氣。

如果這些天然氣廠取代了更污染的煤炭，它們將在協定生效後繼續被保護十年，或者最遲至2040年。

該能源憲章協定的改革將歐洲國家的意見分裂為兩半，西班牙和法國提高歐盟國家退出協定的可能性。

奧地利在周二指出，支持十年內逐步退出化石燃料保護的立場，但是對氫的新保護必須聚焦在再生氫。在歐盟草案上，如果碳捕捉技術有被投入於遏止排放，新協定將保護使用化石燃料製造氫。

(時報資訊)