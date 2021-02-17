台股今天牛年開紅盤，隨著美股頻創歷史新高，台股早盤在台積電(2330)等大型電子權值股領軍，金融股助攻以及長榮(2603)領漲航運多頭，加上原物料權值股亦漲，台股開高走高，收盤大漲559點，創16362點收盤價的歷史新高，成交值達4131億元。

台股今日盤中最高創下16406點新高；亞股今早漲跌互見，台股大漲3.54%，展開強勁的補漲行情。

美股周二漲跌互見，道瓊收盤小漲，再創歷史新高。春節期間美股四大指數持續衝高，其中高科技股表現佳。此外，台積電ADR、聯電ADR、日月光投控ADR大漲超過8%，帶動今日台股新春開紅盤表現。

台股5日封關後，國際股市表現強勁，道瓊工業指數漲1.5%，那斯達克指數漲1.95%，標準普爾500指數漲1.57%，費城半導體指數大漲7.66%。台積電美國存託憑證（ADR）漲9.28%，聯電ADR漲13.12%。

台積電牛年開紅盤，股價表現強勁，漲逾30元，漲幅近5%，為多頭指標。聯電美國存託憑證（ADR）於台股封關期間累漲13.12%，聯電(2303)今牛年開紅盤股價表現強勁，開漲4.7元至57.6元，漲幅逾8%。

台股今日牛年開紅盤補漲，台北股市開盤大漲395.05點，加權股價指數為16197.45點，盤中最高逾16400點，創台股新高紀錄，超越1月21日所創16238.46高點，今天收盤大漲559點，漲幅3.5%。

台股由台積電盤中大漲逾5%領攻，聯發科(2454)、聯電、日月光投控(3711)等電子權值股領軍；國泰金(2882)、富邦金(2881)等領漲金融股，航運多頭再起，長榮、陽明急拉漲停；再加上台塑(1301)四寶以及中鋼(2002)等原物料權值股上攻。台股牛年開紅盤氣勢如虹，突破一萬六千點再創新高。

台幣今日持續強勢。台股大漲也再創新高，牛年開紅盤，股匯齊揚。

(時報資訊)